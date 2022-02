Chcesz, by zrobili chodnik czy parking pod blokiem? Kończy się czas na zgłaszanie pomysłów do Budżetu Obywatelskiego 2023

- Podpisy muszą być czytelne. Pod listą poparcia podpisują się tylko mieszkańcy Gorzowa. Autorzy wniosków nie podpisują się pod listą poparcia dla swojego zadania. Liczy się 20 podpisów. Tyle nam wystarczy, by przyjąć wniosek - przypominają urzędnicy z biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. W czwartek 10 lutego mija bowiem czas na składanie pomysłów do Budżetu Obywatelskiego 2023.

Przypomnijmy: budżet obywatelski to część budżetu miasta, a konkretnie 2 proc. wykonanych dochodów własnych z ostatniego przedłożonego sprawozdania finansowego. W Gorzowie w trwającej właśnie edycji budżetu obywatelskiego to 7,366 mln zł. O tym, jak wydać te pieniądze, decydują sami mieszkańcy. Mogą je przeznaczyć na zadania inwestycyjne (a więc np. na budowę miejsc parkingowych, posadzenie drzew czy zrobienie chodnika) oraz na zadania „miękkie” (czyli np. organizację jakiegoś spotkania czy imprezy). W każdej z dziesięciu dzielnic miasta do wydania jest 464,1 tys. zł (w tym 23 tys. zł na pomysły „miękkie”). Jest też kategoria ogólnomiejska, w której do wydania jest 600 tys. zł na zadania inwestycyjne i 63 tys. zł na zadanie „miękkie”).