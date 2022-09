Koszykarki AZS AJP Gorzów wróciły z gór do hali. Wiadomo, z kim rozegrają sparingi

- Był to intensywny, dobrze wykorzystany czas. Dzień treningowy wyglądał zazwyczaj tak, że wychodziliśmy w góry, a popołudniami pracowaliśmy na siłowni - mówi nam Julia Bazan, nowa koszykarka InvestInTheWest Enei. Jak przekonuje gorzowianka, bardzo dobrze została przyjęta przez nowe koleżanki. - W grupie czuje się bardzo dobrze, od razu złapałam wspólny język z dziewczynami z drużyny.

Młode zawodniczki AZS_AJP, przewidywane do gry Energa Basket Lidze Kobiet, aktualnie kontynuują przygotowania do sezonu w hali przy ul. Chopina. Poza Bazan są to Wiktoria Keller, Julita Michniewicz, Ewelina Śmiałek i Paula Duchnowska. Każda z nich jest brana pod uwagę na pozycji koszykarki do 23 lat, która zgodnie z regulaminem rozgrywek musi być obecna na parkiecie przez całe zawody EBLK. Nie ma w tym gronie Mai Kozłowskiej, która w minionej kampanii debiutowała w lidze. Ta karierę - podobnie zresztą jak Ewa Kielar i Oliwia Dyja - a więc innymi młodymi koszykarkami AZS, będzie kontynuować w USA.