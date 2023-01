Kto kupi kaczkę za 103 zł? Ceny na ryneczku w Gorzowie |13 STYCZNIA

Wyraźnie mniej sprzedających oraz wyraźnie mniej kupujących. Taki obraz rzucił się nam w oczy, gdy w piątkowe przedpołudnie 13 stycznia wybraliśmy się na ryneczek Jerzego na gorzowskim Zawarciu (odwiedzamy go z aparatem co kilka tygodni, by pokazać Czytelnikom aktualne ceny oferowanych produktów).

- Dlaczego ludzi jest mniej? Zima! - mówił nam jeden z kupców.

- Po świętach ludzie jeszcze nie ruszyli tak tłumnie na zakupy - dodawał kolejny sprzedający.

- W telewizji naoglądali się, że idzie kryzys, to pewnie się przestraszyli. Jak nie ma kupujących, to nie ma sprzedających - mówił następny producent.