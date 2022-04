Kto najbliżej odbierania odpadów? Czy będzie podwyżka za śmieci w Gorzowie?

- Na razie wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę, ale na ostateczne rozstrzygnięcie przetargu trzeba jeszcze poczekać. Teraz firmy, które uczestniczyły w przetargu, mają dziesięć dni na złożenie odwołania - mówiła nam w piątek Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6. Odpowiada on za gospodarkę śmieciami w Gorzowie oraz pięciu przyległych gminach: Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku. 1 kwietnia MG-6 ogłosiło wyniki przetargu na odbiór odpadów. Już od kilku tygodni wiedzieliśmy, że najniższe oferty w przetargu przedstawiła firma Komunalnik. Od połowy stycznia aż do końca marca MG-6 analizowało jednak wszystkie oferty. I to nie tylko pod kątem finansowym, ale również m.in. tego, jak często firmy będą myły pojemniki na śmieci czy też pod kątem norm emisji spalin śmieciarek.

Zmiany? Nie przed wakacjami

Kiedy powinna zacząć obowiązywać nowa umowa?

- Jeśli żadna firma nie złoży odwołania, to byłoby to od 1 czerwca - mówiła nam w piątek po południu Katarzyna Szczepańska. Oznaczałoby to też, że za niespełna dwa miesiące musiałoby dojść do wymiany pojemników na odpady. W sektorze III, czyli w centrum i na Zawarciu, śmieci odbiera dziś bowiem Inneko, a w pozostałych - Komunalnik (ma on też podwykonawcę).