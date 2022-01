„Zaspawali nam zsyp, a w innych klatkach - nie”. 81-latka ma kłopot z wyrzucaniem śmieci

Przez wiele lat pani Krystyna wyrzucała śmieci do zsypu. Jakiś czas temu zsyp został jednak zaspawany. Mieszkańcy muszą więc ze śmieciami schodzić lub zjeżdżać windą do boksu, który jest przy klatce i gdzie są wszystkie śmietniki.

- W moim bloku jest kilka klatek, ale zsyp zaspawany jest tylko w naszej. W innych klatkach ludzie mogą normalnie wyrzucać śmieci do zsypu tak jak robili to od wielu lat - mówi gorzowianka.

- Ja już jestem tak schorowana, że ciężko mi jest chodzić ze śmieciami do zsypu. Windą jeszcze zjadę, ale później muszę jeszcze zejść pół piętra do wyjścia z klatki, a później z powrotem wejść. To jest już jednak ponad moje siły - mówi pani Krystyna. Opowiada nam, że zsyp został zaspawany po tym, gdy chciała tego część innych mieszkańców.

- Przez wiele lat im nic nie śmierdziało, a teraz okazało się, że zsyp im źle pachnie i sąsiedzi chcieli jego zaspawania - dodaje Czytelniczka.