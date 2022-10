Kto wybuduje nową remizę dla druhów z Janczewa? Są dwie oferty

Obecna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie mieści się w przedwojennej stodole, która lata temu została zaadaptowana na remizę. Budynek jest mały i ciasny. Brakuje w nim miejsca na sprzęt, warsztatu oraz zaplecza socjalnego. Druhowie i druhny nie mają osobnych szatni, więc muszą przebierać się wszyscy razem.

Jednostka należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i bardzo prężnie działa w naszej gminie. Strażacy biorą udział niemal we wszystkich akcjach. Gdy tylko jest taka potrzeba, w ciągu kilku minut są gotowi do wyjazdu. Żeby ich praca nie szła na marne, potrzebny jest nie tylko dobry sprzęt, ale przede wszystkim odpowiednie miejsce - mówi Paweł Pisarek, wójt gminy Santok.