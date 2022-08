Z wysłużonego auta zrobili cacko. Strażacy z Bogdańca sami wyremontowali samochód

Jest to samochód uterenowiony, który był nam bardzo potrzebny. Mamy w okolicy dużo takich trudnych terenów, gdzie większy wóz nie wjedzie, ale za to bez problemu trafi tam mniejszy pojazd. Takim autem dojechać będzie można właściwie wszędzie - mówi Mariusz Kulesza, naczelnik OSP Bogdaniec.

Auto wcześniej służyło w policji, ale kilka miesięcy temu trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdańcu. Było strażakom potrzebne, bo chcieli jeszcze bardziej usprawnić niesienie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Samochód jest terenowy, więc sprawdzi się podczas akcji w miejscach często niedostępnych dla dużych bojowych wozów.

Zakasali rękawy i wzięli się za remont

Zanim jednak samochód zacznie służyć na dobre, najpierw musi zostać wyremontowany. Od kilku miesięcy jego naprawą zajmują się sami strażacy. Poświęcają własny czas i energię, by odnowić wóz i dostosować go do swoich potrzeb. Wymieniają poszczególne części i montują nowe wyposażenie. Roboty było sporo, ale prace są już na finiszu.