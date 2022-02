Za strażakami ochotnikami z Lubuskiego pracowity rok. Którzy wyjeżdżali do akcji najczęściej?

Dużo więcej interwencji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie podsumowała działania poszczególnych jednostek ochotniczej straży pożarnej w ubiegłym roku. Najczęściej udział w akcjach brali druhowie ze Sławy. Do różnego rodzaju zdarzeń wyjeżdżali w sumie 350 razy. To o blisko 200 więcej niż rok wcześniej.

Oprócz pożarów, wypadków komunikacyjnych czy niebezpiecznych awarii często interweniowaliśmy w sytuacjach związanych z niebezpieczną pogodą. To były przede wszystkim działania polegające na usuwaniu skutków nawałnic, które przechodziły nad regionem, a więc zabezpieczanie zerwanych lub uszkodzonych dachów i połamanych drzew - wylicza Dominik Poddenek, naczelnik OSP w Sławie.

Na drugim miejscu jest Ochotnicza Straż Pożarna z Kożuchowa, która do w ubiegłym roku była wzywana do wyjazdów ponad 250 razy. To również spory wzrost, bo rok wcześniej druhowie uczestniczyli w 165 zdarzeniach. Pracowity czas mają za sobą także ochotnicy ze Skwierzyny, którzy brali udział w ponad 230 akcjach. Blisko 50 razy wyjeżdżali do pożarów, a prawie trzy więcej do miejscowych zagrożeń.