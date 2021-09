Kuchnia zaczyna się od zapachu. Rodzina Szatanów walczy o tytuł najlepszych kucharzy w Polsce

- Robert Makłowicz jest już coraz starszy. Chętnie go zastąpię - śmieje się Marcin Szatan. To 36-latek, który wraz z ciotką i kuzynką walczy o tytuł najlepszej rodziny w Polsce. Cała trójka wystartowała w telewizyjnym programie „Family Food Fight”, który od 1 września co środę emitowany jest w Polsacie. Do wygrania w mającym osiem odcinków programie, oprócz uznania, jest aż 100 tys. zł.

Skąd u pana Marcina zamiłowanie do gotowania? Z życia...

- Gdy miałem 20 lat, to wyjechałem do pracy w Wielkiej Brytanii. Jak wiadomo, tam żyją ludzie z wielu kultur świata. I to czuć na wielu ulicach. Dosłownie! Gdy spaceruje się, to z kuchni wielu domów doskonale czuć zapach jedzenia. W taki sposób wpadł mi w nozdrza zapach przypraw orientalnych - mieszanek curry, kolendry i mięty. Później po te przyprawy sam zacząłem sięgać w sklepie - opowiada pan Marcin.