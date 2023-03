To będzie pyszny weekend w Gorzowie! Te food trucki zaproponują swoje dania

Wielkie otwarcie sezonu

To będzie pierwsza w tym roku okazja do skosztowania pyszności serwowanych z mobilnych kuchni. W najbliższy weekend do Gorzowa przyjadą restauracje na kółkach, aby wspólnie z mieszkańcami przywitać kolejny foodtruckowy sezon. Przygotują ciekawe smaki oraz pyszności, które można zjeść pod gołym niebem.