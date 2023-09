Ta impreza to raj dla głodomorów! Food trucki zakończą sezon w Gorzowie Magdalena Marszałek

Do Gorzowa ponownie zawita najpyszniejszy festiwal w kraju. W ostatni weekend września do miasta przyjadą małe restauracje na kółkach, które będą serwować dania z różnych stron świata. To będzie ostatni zlot food trucków w tym roku.