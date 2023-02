Kuszono seniorów proszkami do prania. Wątpliwe pokazy zostały odwołane

W ostatnich dniach do części mieszkańców Gorzowa trafiły ulotki, które zachęcały do przyjścia na darmowe spotkanie, w trakcie którego „będzie omawiany wpływ koenzymu Q10 na poszczególne organy ludzkiego organizmu”. W zaproszeniu organizatorzy spotkania (nie wiadomo jednak kto, bo na ulotce nie ma o nich nawet mowy) informują, że w miłej atmosferze opowiedzą, jak przezwyciężyć dręczące ludzi dolegliwości, m.in. zaburzenia ciśnienia i krążenia czy reumatyzm. W ulotce jest też mowa, że wstęp na spotkanie jest możliwy tylko dla osób, które ukończyły 45 lat, a za przybycie otrzyma się… niemiecki proszek do prania, ręczną maszynę do szycia oraz – to już oferta dla małżeństw – masażer do głowy.