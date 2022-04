Kwiatki, bratki i stokrotki. Festiwal Roślin zagości w Gorzowie! Magdalena Marszałek

Bluszcze, kaktusy, palmy i monstery. Do tego pachnąca bazylia i rozmaryn. Na początku maja do Gorzowa po raz pierwszy zawita Festiwal Roślin. To będzie prawdziwy raj dla tych, którzy lubią zieleń wokół siebie. Jakie perełki do domu i ogrodu będzie można upolować?