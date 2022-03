Łatwo nie było, świetnie też nie, ale AZS AJP Gorzów wyciągnął lekcję i jest w czwórce Energa Basket Ligi Kobiet

W niedzielę AZS AJP Gorzów zaczął podobnie jak dzień wcześniej, od zbudowania dość wyraźnej przewagi, jednak już w drugiej części drugiej kwarcie napotkał na trudności. Przede wszystkim w jego końcówce, gdy po skutecznych rzutach Magdaleny Szajtauer oraz Bright Ślęza Wrocław zniwelowała różnicą dwunastu „oczek” do sześciu i to w ciągu ostatnich dwóch minut.

Świetne zawody rozgrywała Karolina Stefańczyk, która trafiała do kosza pięć razy na sześć oddanych prób, z czego trzy razy za trzy.