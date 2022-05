Lekkoatletka Nikola Horowska z ALKS AJP Gorzów bije kolejne rekordy! Tym razem w skoku w dal

Za Nikolą Horowską dwa kolejne występy. W piątek na Poznań Athletics Grand Prix była czwarta na 200 m, uzyskując wynik 23.10 s, co jest jej drugim rezultatem w życiu. Wyprzedziły ją tylko zagraniczne biegaczki, które zeszły poniżej 23 s. Zaś w niedzielę w Łodzi Horowska była pierwsza w skoku w dal, na Mitingu otwarcie stadionu RKS Łódź. Odległość, jaką ustanowiła, to jest 6,51 m jest... drugą w XXI w. w Polsce i oczywiście najlepszym w tym roku w kraju! Gorzowianka poprawiła życiówkę o 18 cm. Do minimum na sierpniowe mistrzostwa Europy w Monachium w Niemczech jeszcze trochę brakuje, choć całkiem niewiele - to wynosi 6,79 m.

Za to kilka dni wcześniej w niemieckim Dessau-Rosslau zawodniczka trenera Tomasza Saski w zagranicznym debiucie wygrała bieg na 200 m, bijąc przy tym rekord życiowy, który aktualnie wynosi 23.00 s (przy dopuszczalnym wietrze +1,0 m/s). Tym samym Horowska uzyskała minimum na mistrzostwa Europy, a jej wynik jest 14. w historii polskiej lekkiej atletyki i szósty na tegorocznych listach europejskich. Ten czas mógł być jeszcze lepszy, gdyby nie niska temperatura powietrza i około półgodzinne opóźnienie. Przypomnijmy, Horowska w Poznaniu na AMP-ach przebiegła ten dystans w 22.87, ale przy nieregulaminowym wietrze, przekraczającym dopuszczalną prędkość.