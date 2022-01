Liczba zakażeń w Gorzowie wzrosła o... 1700 proc. |17 STYCZNIA

W poniedziałek 17 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 171 nowych przypadków koronawirusa. To o dwie infekcje więcej niż tydzień temu. Tym samym przerwana została sześciodniowa seria spadku liczby zakażeń. Co prawda nieznacznie, ale wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 24,44 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie odnotowano w poniedziałek 17 zakażeń. Tydzień temu był jeden przypadek. Statystycznie wychodzi więc, że wzrost jest aż o 1700 proc.! Pamiętajmy jednak, że to tylko statystyka.

W szpitalu w Gorzowie sytuacja pandemiczna jest bez zmian. W poniedziałek, podobnie jak w niedzielę, w lecznicy przebywają 62 osoby z potwierdzonym koronawirusem.

W całej Polsce potwierdzono w poniedziałek 10 445 nowych przypadków koronawirusa. Poinformowano też o czterech zgonach związanych z COVID-19. Żadnego z nich nie było w Lubuskiem.