Lubuska skarbówka ostrzega przed oszustami. Nie odpowiadajcie na te sms-y!

- Ostrzegamy przed nową kampanią SMS-ową, w której jest wykorzystywany wizerunek Ministerstwa Finansów. Resort finansów nie wysyła do podatników tego typu wiadomości - informuje Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Dostałeś takiego sms-a? Nie klikaj w link!

W wiadomości sms rozsyłanej przez oszustów umieszczony jest link, który prowadzi do rzekomej ankiety Ministerstwa Finansów. Każda osoba, która ją wypełni, ma otrzymać 250 zł. Jednak, by móc odebrać nagrodę, należy wcześniej podać dane użytkownika w fałszywym panelu logowania do banku. **W ten sposób oszuści wyłudzają nasze dane! **

- Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność - dodaje Ewa Markowicz.

Nie klikajcie w ten link! On służy wyłudzeniu waszych danych! mat. KAS

