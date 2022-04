Lubuskie. Ponad 30 tys. Ukraińców już z numerem PESEL. Na pomoc dla uchodźców wydano 25 mln zł

- W Lubuskiem mamy 78 obiektów kwaterunkowych dla uchodźców z Ukrainy. 15 z nich jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe, m.in. Caritas, Stowarzyszenie Brata Krystyna, Towarzystwo Brata Alberta. Mamy również 36 obiektów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. To hale sportowe, świetlice i ośrodki szkoleniowe. Jest także 27 obiektów prowadzonych przez przedsiębiorców - wyliczał we wtorkowe przedpołudnie 26 kwietnia wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Przedstawiciel rządu w naszym regionie przedstawiał dane dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Ilu uchodźców w Lubuskiem?

W 78 przygotowanych obiektach kwaterunkowych w Lubuskiem jest łącznie 6417 miejsc. Zajętych jest aktualnie 3370, czyli 52,5 proc. z nich.

Do wtorku 26 kwietnia nadano uchodźcom z Ukrainy 30 tys. numerów PESEL (jest on niezbędny m.in. do podjęcia pracy). Liczba uchodźców wojennych w Lubuskiem jest jednak większa. Nie wszyscy, którzy przyjeżdżają do naszego regionu, widzą potrzebę rejestracji.

- Pewnie dużo uchodźców jest takich, którzy przyjechali i zostali przyjęci przez rodziny czy osoby, które były już wcześniej w Polsce - mówił W. Dajczak. Przywoływał też przykład z Podkarpacia. Tam numer PESEL wydano ponad 35 tys. osobom, a o sfinansowanie pobytu uchodźców w domach (czyli o tzw. świadczenie 40 zł) stara się około 17 tys. osób.