Ilu uchodźców z Ukrainy trafiło do Gorzowa od wybuchu wojny?

- Mamy pełne ręce roboty w związku z konfliktem na Ukrainie i falą uchodźców. Nie jest to taki poziom jak w Chełmie czy w Przemyślu, ale też jest to spora grupa - mówił podczas ostatniej sesji rady miasta prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Podsumowywał działania miasta na rzecz uchodźców.

Prawie 150 osób ma nocleg w halach

- Do tej pory było w niej prawie 300 osób, w tej chwili jest 61 - mówił we wtorek prezydent. - Część z tych osób jedzie dalej, część szuka lokum w mieście, ale spora część osób jest tu od początku. Staramy się pomagać w tym, żeby znaleźć im mieszkanie i znaleźć bardziej intymne warunki do życia - dodawał J. Wójcicki.