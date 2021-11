Lubuskie samorządy znów będą mogły skorzystać z Programu Inwestycji Strategicznych

Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji programu rozpoczął się na początku lipca i trwał do połowy sierpnia. W tym czasie jednostki samorządu terytorialnego mogły zgłaszać maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie - jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 5 milionów złotych oraz jeden z dofinansowaniem nie przekraczającym 30 milionów złotych. Na wsparcie lokalnych inwestycji rząd przeznaczył w sumie prawie 24 miliardy złotych. Pieniądze trafiły też do województwa lubuskiego, które z tej puli otrzymało ponad 670 milionów złotych.

To ogromne pieniądze, które zostaną przeznaczone na najważniejsze, najbardziej potrzebne i kluczowe inwestycje. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w kontekście kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, która wpływa na rozwój gospodarczy, bo ten program ma ten rozwój pobudzić. Co więcej - ten rozwój ma być zrównoważony, co oznacza, że inwestycje mogą realizować nie tylko duże, ale też mniejsze samorządy - mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.