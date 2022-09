"Ludzie krzyczeli do mnie: Morderco, zabiłeś dziecko!". Ruszył proces o śmiertelne potrącenie Piotrusia

- Przyznaję się do tego, że uderzyłem w dziecko, bo to ja jechałem tym samochodem, ale nie przyznaję się do spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym - mówił w czwartek 8 września w gorzowskim sądzie rejonowym Krystian K. (rocznik 1983). 10 października zeszłego roku na skrzyżowaniu ul. Armii Polskiej i 30 Stycznia spowodował on wypadek, w którym śmiertelnie potrącił on 4-letniego chłopca. Dziecko, które czekało z ojcem przed przejściem dla pieszych, zginęło na miejscu. W czwartek ruszył proces w tej sprawie. W jego trakcie mężczyzna ze szczegółami opowiadał o całym tragicznym zdarzeniu.