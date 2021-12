Marek Grzyb, prezes Stali Gorzów: Mamy jeden cel, chcemy być najlepsi. Bartkowiak? Liczę na niego, ale pracujemy nad planem B

Grudzień to miesiąc, w którym już trwają przygotowania żużlowców do nowego sezonu. Jak one przebiegają w tym roku w przypadku zawodników Stali Gorzów?

Jeśli chodzi o juniorów, to zajęcia prowadzi trener Piotr Paluch. Dołączyli do nich również młodzi adepci szkółki żużlowej Stali Gorzów oraz obecni i byli miniżużlowcy Just GUKS Wawrów, jak Kevin Nycz czy Mikołaj Krok. Te treningi to taka jakby coroczna tradycja [kilkunastu juniorów i zawodników bez licencji trenuje w sali pięć razy w tygodniu, a w weekendy, jeśli są ku temu warunki, jeździ na motocrossie w Gorzowie, Lemierzycach czy Kinicach - red.]. Myślę, że takie przygotowanie do sezonu jest bardzo ważne. Tym bardziej że ci chłopcy, choć się znają, to na takich zajęciach mogą jeszcze mocniej się zintegrować. Szczególnie przyszli nasi adepci z Wawrowa. Z drugiej strony oni spotykali się ze sobą przez lata, choćby właśnie na minitorach. Kojarzą się, niezależnie od tego, jaka jest różnica wieku między nimi. Jeśli zaś chodzi o seniorów i zawodników do 24 lat, to oni, a w głównej mierze ci pierwsi, preferują treningi indywidualne. Większość z nich ma trenerów personalnych i mają utrwalone cykle treningowe. Bartka Zmarzlika to nawet nie trzeba pytać, jak trenuje, bo każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak on jest mocno zaangażowany w swój rozwój. Ale miałem okazję porozmawiać o przygotowaniach zarówno z Martinem Vaculikiem, jak również Szymonem Woźniakiem, Andersem Thomsenem czy Patrickiem Hansem. Wszyscy widzieliśmy się z okazji mikołajek, wigilii i pewnych akcji marketingowych, które klub przygotowuje. Ten poniedziałkowy dzień 6 grudnia zakończyliśmy na lodowisku w „Słowiance”, więc było miło i sympatycznie, ale przede wszystkim wesoło. Myślę, że materiały, które nagraliśmy, nasi kibice będą mogli niedługo obejrzeć w naszych social mediach.