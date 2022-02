Marek Wysocki, prezes KKP Warta Gorzów: Piłkarki w Lubuskiem mogą czuć się niedocenione

Jaki był cel opublikowania oświadczenia wymierzonego w Lubuski Związek Piłki nożnej przed galą, na której została ogłoszona między innymi najlepsza piłkarka województwa?

Zwrócenie uwagi na sytuację dziewczęcej i kobiecej piłki nożnej w województwie lubuskim. Od ponad trzech lat siedzę w kobiecej piłce. To, co napisaliśmy w oświadczeniu nie jest wynikiem jedynie naszych obserwacji, ale też rozmów z działaczami klubów kobiecej piłki.

Prezes Lubuskiego ZPN Robert Skowron stanowczo nie zgodził się z treścią tego oświadczenia.

Spodziewałem się takiej reakcji. Chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, że absolutnie nikt nie zabraniał naszej zawodniczce Kamili Szafrańskiej wyjazdu na bal, na którym miała odebrać nagrodę. I nieprawdą jest to, co mówił prezes Skowron, że nie staraliśmy się o zaproszenie na bal, ponieważ 12 stycznia wykonałem telefon do dyrektora biura Lubuskiego ZPN Kamila Żeberskiego. A dzień wcześniej przypadkowo dowiedziałem się, że będzie taka impreza. W każdym razie na pytanie, co musi zrobić prezes II-ligowego klubu, by znaleźć się na balu, usłyszałem, że nic. Odpowiedziałem więc, że mam nadzieję, iż bez przeszkód się tam dostanę. Usłyszałem wtedy, że nie, bo wszystkie zaproszenia zostały już dawno rozprowadzone. Spytałem się, dlaczego nie informują środowiska, że taka impreza będzie miała miejsce i że zaproszenia czy bilety na bal są dostępne. Dyrektor odpowiedział, że te od lat są rozprowadzane pocztą pantoflową. To jest cytat z jego wypowiedzi. Ja więc zrozumiałem to tak: jeśli nie mam znajomego w centrali w Zielonej Górze, nie mam szans dostać się na taką imprezę [głównym zarzutem wobec Lubuskiego ZPN w oświadczeniu był brak zaproszenia na galę dla KKP_Warta Gorzów - red.]. Wracając do oświadczenia. Napisaliśmy go w taki sposób, by problem w kobiecej piłce w województwie został zauważony. Myślę, że język rodem z Wersalu przeszedłby bez echa. My już w pewnym sensie odnieśliśmy pierwszy sukces, ponieważ środowisko piłki nożnej kobiet w Lubuskiem zintegrowało się. Po opublikowaniu tego komunikatu dostałem mnóstwo telefonów z różnymi propozycjami działania. A i sam prezes Skowron, z tego, co wiem, zaczął mówić na tym balu o kadrach wojewódzkich dziewcząt, o dziewczęcych turniejach i nagrodach na nich… Do tej pory nie słyszałem, by prezes Skowron w ogóle wypowiadał się na temat tych kadr. A już na pewno nie w taki sposób, jak teraz. Mogę więc powiedzieć, brawo my! Sami, wraz z innymi klubami, będziemy chcieli pomóc Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej w organizacji kobiecej piłki. Jeśli związek będzie chciał z tego skorzystać, skorzysta. Jeśli nie, to będziemy sami działać. Mam zatem nadzieję, że zamiast gróźb czy odwetu [Skowron zastanawia się nad zgłoszeniem sprawy Warty do Wydziału Dyscypliny za zbojkotowanie gali - red.], związek zacznie z nami rozmawiać.