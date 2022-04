Martin Vaculik ze Stali Gorzów obchodzi urodziny! Słowak cele na ten sezon ma ambitne

Początek sezonu

Jak co roku wstępem do nadchodzącego sezonu są sparingi, w czasie których zawodnicy mają szansę sprawdzić siebie oraz swoje motocykle, zanim rozpocznie się ta właściwa rywalizacja sportowa. W derbowym dwumeczu ze I-ligowym Stelmetem Falubazem Zielona Góra Vaculik stanowił jeden z mocniejszych filarów gorzowskiej drużyny. Zarówno na „Jancarzu”, jak również przy W69 Słowak prezentował naprawdę obiecującą formę, uzyskując najpierw dziewięć punktów w czterech biegach, a następnie dziesięć plus bonus. Za to podczas testmeczu z drużynowymi mistrzami Polski, jakim jest Betard Sparta Wrocław, „Vacul” zdobył osiem „oczek” w czterech startach.