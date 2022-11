Masz pomysł na biznes? Inkubator przedsiębiorczości czeka na kreatywnych

Można liczyć na kompleksowe wsparcie

Ruszył kolejny nabór do gorzowskiego inkubatora przedsiębiorczości. Tym razem poszukiwane są osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale myślą o uruchomieniu własnej firmy. Wnioski można składać do końca roku. Potem zostaną ocenione, a najlepszy może liczyć na kompleksowe wsparcie. Wszystko po to, aby ułatwić początkującym biznesmenom pokonanie barier utrudniających rozpoczęcie działalności i zminimalizować ryzyko w pierwszym roku jej prowadzenia.