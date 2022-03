Mateusz Bartkowiak z reprezentacją Stali Gorzów "pokazał żużel" uczniom ZSTiO w Skwierzynie

W środę 9 marca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie odbyło się spotkanie uczniów z reprezentantami klubu Stal Gorzów. Było to pierwsze takie spotkanie w ramach projektu „Pokaż dziecku żużel”. Akcja ta ma na celu przede wszystkim promowanie wśród młodzieży zasad fair play i sportowej rywalizacji oraz zapoznanie ich z dyscypliną, jaką jest żużel.

– Staramy się po pandemii wdrożyć dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną, tak aby zmotywować ich do działania, do nauki. Tak też, by pokazać, że muszą dawać z siebie wszystko. A można wszystko, wystarczy tylko chcieć – dodaje Mrowicki.