Matura w II LO zaczęła się wesoło. Uczniów witał... manekin

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczęła się matura. W II LO w Gorzowie nauczyciele zorganizowali maturzystom happening. Przed wejściem do szkoły ustawili manekin nawiązujący do serialu „Breaking Bad”.

- Jadąc tu, nie spodziewałem się, że uśmiech będę miał ciągle na ustach, a tu, proszę… Przyjemnie jest wrócić do szkoły. To jest bardzo przyjemny widok. Nie tylko stres, nie tylko matura, ale też zabawa. Nasi nauczyciele zawsze tak w tej szkole funkcjonowali – mówił nam w poniedziałek 8 czerwca przed 9.00 Michał Bielecki. Jest maturzystą w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie.

Nauczyciele tej szkoły postanowili zrobić uczniom przed maturą niespodziankę. Przed wejściem do szkoły ustawili manekin ubrany w kombinezon. Z pozoru wyglądał on jak osoba ubrana w zabezpieczenie przed koronawirusem. Tak naprawdę to nawiązanie do serialu „Breaking Bad”.

- Ten serial jest o nauczycielu chemii, który pewnego dnia stwierdza, że ta praca mu się nie opłaca (a „przy okazji” ma raka płuc) i postanawia rozpocząć biznes narkotykowy – opowiadał nam Adrian Stasiszyn, kolejny z maturzystów.

- Ten manekin nawiązuje do charakteru szkoły. Wszyscy wiedzą, że II LO to liceum biologiczno-chemiczne. Pod tym względem jesteśmy uznawani za najlepszych w regionie. Schematy, które były w takich serialach, poniekąd nakreśliły to, jak rzeczywistość dziś wygląda – mówił z kolei Szymon Nowicki, kolejny uczeń zdający maturę.

A egzamin dojrzałości w czasach zarazy wygląda trochę inaczej niż zwykle. I nie chodzi tylko o to, że matura została przeniesiona z maja na czerwiec. W szkołach obowiązują środki ostrożności. Maturzyści mogą wejść do budynku co pięć minut w grupach 12-osobowych. Oczywiście z zachowaniem odstępu.

- Każdy musiał się dostosować. Kto dostosował się do panujących zasad podczas lockdownu, to dla niego nie jest problemem, żeby przyjść w maseczce czy zdezynfekować ręce. To już weszło w nawyk – dodawał Sz. Nowicki.

Matura w Gorzowie. Ile osób ją zdaje? W II LO w Gorzowie maturę zdaje 175 uczniów. W całym Gorzowie do egzaminu dojrzałości przystępuje 1162 absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pierwszego dnia uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. Matury potrwają do 29 czerwca.

