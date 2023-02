Mija rok od 24 lutego 2022. W Gorzowie strach przed wojną zamienił się w uśmiech

- Moje ulubione miejsce w Gorzowie to centrum miasta. Byłam już na żużlu i bardzo mi się podobał. A w ogóle to zdziwiło mnie, że wszyscy Polacy są patriotami. Gdy polscy piłkarze grają mecze, to reprezentacji kibicują wszyscy, nawet dziewczyny. I każdy jest dumny z drużyny - mówi nam Sofiia Kostenko. To 15-letnia Ukrainka, która wraz z mamą Oksaną od roku mieszka w podgorzowskim Jeninie. Do Polski przyjechała także z 18-letnim dziś bratem Maksymem, który już studiuje na politechnice w Poznaniu. Rodzina Kostenków zamieszkała w Jeninie, gdzie cały dom użyczył im Paweł Podoski, nasz Czytelnik z Wieprzyc.