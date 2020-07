Młodzi zapytali w lubuskich szkołach o tolerancję. Wyniki zaskakują

- Zdarzyło się, że zostałbym pobity w centrum miasta tylko za to, że miałem tęczową torbę. Gdyby tata nie nauczył mnie samoobrony, to pewnie nie udało by mi się uciec przed napastnikami – mówi Bartosz Majchrzak, 18-latek z Gorzowa. Dagmara Buraczewska z Kostrzyna nad Odrą dodaje, że jej zdarza się usłyszeć, jak rówieśnicy wyzywają kogoś od pedałów. - Z rasistowskimi wyzwiskami rzadziej się spotykam, ale te też bywają – mówi 18 latka.

Ankiety w siedmiu szkołach

Młodzież ze Stowarzyszenia Przedwiośnie (czyli młodzieżówki Wiosny Roberta Biedronia) przygotowało ranking szkół w województwie pod względem tolerancji. Ranking, to nazwa umowna. Bo w ankietach przeprowadzonych przez młodzież w całej Polsce wzięło udział 158 szkół, w sumie 100 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych. W województwie lubuskim ankietę wypełniło 811 uczniów z siedmiu szkół. W ogólnych wynikach najbardziej tolerancyjną szkołą okazało się I LO z Gorzowa Wlkp. Drugie, spośród badanych szkół, to I LO w Sulęcinie a trzecie I LO we Wschowie.