Mroczna cela w centrum Gorzowa. Co w niej teraz będzie?

Dobiega końca remont willi Jaehnego. To charakterystyczny budynek z 1896 r., który sąsiaduje z biblioteką wojewódzką. Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu służył on policji, a wcześniej były tu milicyjne „dołki”, czyli areszt. Już niebawem oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku, a jeszcze przed nadejściem lata w willi Jaehnego ma zacząć działać Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości.

A co stało się z byłymi celami?

- To miejsce przeznaczyliśmy na zaplecze, będzie w nim także serwerownia i archiwum. Większość ścian zburzyliśmy i teraz są tam teraz trzy małe sale konferencyjne. Jedna cela została jednak zachowana. Zamierzamy w niej zrobić izbę pamięci i wspólnie z Solidarnością uhonorować tych, którzy spędzili tu w areszcie co najmniej dobę - mówił nam niedawno Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, która - rękoma wykonawcy, czyli firmy Drew-Plast Mazowiecki - remontuje 125-letnią willę.

Cela, która została zachowana, robi wrażenie. Znajduje się w piwnicy, ma około 10 mkw., jedno okno. I choć została odremontowana, m.in. trzeba było uzupełnić cegły, to kraty w oknie są wciąż te same, co kilkadziesiąt lat temu. Jest z niej widok w kierunku biblioteki.