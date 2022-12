Na gali w teatrze wręczano nagrody kulturalne. Kto je dostał?

Z nagrody cieszył się też Wiesław Pietruszak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum z Drezdenka.

- To nagroda ważna dla całego naszego środowiska, bo muzyka klasyczna jest niszową w Polsce, a my staramy się odgrzebywać piękne karty w historii polskiej wokalistyki. Na lekcjach w szkole nie mówi się o ludziach, którzy w XVIII, XIX czy nawet w XX wieku olśniewali wszystkie sceny świata - mówił nam po zakończeniu gali. Opowiadał też, że tradycje muzyczne w jego rodzinie sięgają... 200 lat. - Moja ciotka, która grała na fortepianie i przy której słuchałem Chopina, bo ładnie go wykonywała, wspomina Powstanie Warszawskie, w czasie którego grało dwóch młodych pianistów. Jeden się nazywał Panufnik, a drugi Lutosławski. Prawdopodobnie nie przypuszczała, że kiedyś to będą wielcy polscy kompozytorzy - dodawał W. Pietruszak.