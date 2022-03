Na otwartym stadionie KKP Warta Gorzów nie poszło. Będzie lepiej pod dachem w Pucharze Polski?

Po długim wyczekiwaniu warcianki rozegrały na boisku ze sztuczną murawą przy ul. Olimpijskiej zaległy mecz 10. kolejki II ligi kobiet (grupa północna), który planowo powinien odbyć się zeszłej jesieni. Po udanych sparingach gorzowianek nie opuszczał duch walki przed starciem ligowym. – Nastawienie jest bardzo dobre. Mecz był przekładany dwukrotnie [z powodu chorób – red.], przez co my same jesteśmy podwójnie zmotywowane do tego, by rozstrzygnąć to spotkanie na naszą korzyść – mówiła przed meczem z Włókniarzem Paulina Brzozowska, trenerka i zawodniczka gorzowskiego zespołu, który po ewentualnym zwycięstwie traciłby do lidera tabeli tylko i aż siedem „oczek”.

Atutem warcianek miało być też boisko, gdyż w końcu mecz zaplanowano w Gorzowie. Jesienią gorzowianki występowały w Karninie czy Różankach. – Granie w Gorzowie to zawsze duży plus, zawsze jesteśmy wtedy mocniejsze. Rok temu w trzeciej lidze nie przegrałyśmy tu żadnego meczu, więc magia boiska zawsze jest – przyznawała Brzozowska, która w przerwie między rundami zastąpiła dotychczasowego szkoleniowca Katarzynę Piekarz.