Najpierw były tylko plany, a teraz są już konkrety. Gorzów rozwija współpracę z Teslą

Pierwsze efekty rozmów z Teslą

Uczniowie wielu szkół średnich muszą odbyć obowiązkowe praktyki. Jednak ci, którzy od przyszłego roku będą uczęszczać do powstającego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie, mają szansę na przyuczanie się do zawodu pod okiem specjalistów z fabryki Tesli w Grünheide pod Berlinem. Zanim jednak placówka ruszy na dobre, najpierw pierwsze doświadczenia zawodowe w oddziale przedsiębiorstwa założonego przez Elona Muska zdobywać będą młodzi ludzie z Zespołu Szkół Elektrycznych. To właśnie oni wyjadą na praktyki jako pierwsi.