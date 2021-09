Najstarszy dokument ma 700 lat. Akta mają 3 kilometry. Archiwum Państwowe świętuje 70-lecie

- Mamy 300 tys. sztuk dokumentów, czyli tzw. jednostek inwentarzowych. Ułożone na regałach zajmują one łącznie aż 3 kilometry - mówi nam dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego, które w czwartek 23 września przed południem świętuje 70-lecie swojego istnienia. Jubileusz przypadał w zeszłym roku, ale z powodu pandemii uroczystości zostały przeniesione na teraz.

- Archiwum działa od 1 sierpnia 1950 r. Najpierw mieściło się przy ul. 30 Stycznia, później przy ul. Mieszka I, następnie przy ul. Obotryckiej, skąd po utworzeniu województwa gorzowskiego w ciągu kilku dniu musiało się przenieść do szkoły podstawowej w Lubczynie, w której było do 1986 r. Przez kolejne pięć lat było przy ul. Husarskiej, a od 1991 r. mieściliśmy się przy ul. Grottgera. Stamtąd do dzisiejszej siedziby przy ul. Mościckiego przenosiliśmy się w latach 2013-2014 - wymienia jednym tchem D. Rymar.