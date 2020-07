Nie robimy zakupów w rękawiczkach! Wprowadzą czasowy zakaz dotykania towarów w sklepach?

- Sieci handlowe mogłyby wyraźniej o tym przypominać i zawsze udostępniać rękawiczki przy wejściach do sklepów. To znacząco podwyższyłoby odsetek osób korzystających z tych środków ochrony. Niemniej jednak ponad połowa konsumentów ich używa. I to jest postawa bardzo odpowiedzialna społecznie – komentuje Marcin Lenkiewicz z Grupy BLIX.

Polecamy także: Pracodawcy chcą powrotu handlu w niedziele. Pracownicy: "Nie, tylko nie to!" [komentarze]

– Osoby popierające ww. rozwiązanie mają na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych. Taka postawa powinna być wspierana przez sieci. Mogą do niej zachęcać m.in. przy drzwiach wejściowych do sklepów i w gazetkach promocyjnych. Niedawno WHO informowała, że koronawirus utrzymuje się na powierzchniach dłużej niż wstępnie zakładano. To oznacza, że nadal należy wyjątkowo dbać o higienę, zwłaszcza ważąc czy pakując osobiście żywność w sklepach – dodaje ekspert z Grupy BLIX.