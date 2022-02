Nie taki wilk straszny, jak go malują? Dowiesz się z ulotki

Lubuskie lasy są ostoją dzikiej zwierzyny. Także wilków, których populacja szacowana jest obecnie na około trzysta sztuk. Ostatnio przed drapieżnikami ostrzegały między innymi gminy Deszczno i Bogdaniec. To dlatego, że zwierzęta zaczęły podchodzić coraz bliżej zabudowań.

Nie wywołuj wilka z lasu

Przyrodnicy tłumaczą, że w przypadku wilka, tak jak w przypadku każdego dzikiego zwierzęcia, należy zachować ostrożność, ale zazwyczaj nie ma się czego obawiać. By ta wiedza dotarła do mieszkańców wydano specjalne ulotki. Znalazły się w nich najważniejsze informacje na temat tych drapieżników oraz dobre rady dotyczące tego, jak zachowywać się w ich sąsiedztwie i co robić w sytuacji, kiedy staniemy z nimi oko w oko.