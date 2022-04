Niech ten wynik was nie zmyli. Stilon Gorzów wygrał z Czarnymi Witnica tylko 1:0, ale szans na gola miał wiele

Ale to jest już tylko gdybanie. Fakty są takie, że Adrian Gołdyn posłał futbolówkę nad poprzeczką, a gospodarzy przed utratą golą kilkukrotnie ratował świetnymi interwencjami Daniel Latek. Skapitulował dopiero w 78 min., gdy kolejną jedenastkę, tym razem dla niebiesko-białych, na bramkę zamienił ich kapitan Łukasz Maliszewski, który tego dnia odchodził 37 urodziny. Kopnął w prawy róg bramki Latka, ten rzucił się w drugą stronę i piłka zatrzepotała w siatce. Lider rozgrywek kontrolował to spotkanie, atakował, gracze Pawła Hojki skutecznie bronili się, ale to nie wystarczyło na remis, nie wspominając o zwycięstwie.

- Kolejne ważne zwycięstwo i 3pkt. Każdy, Kto myślał, że to będzie spacerek, mocno się pomylił. Byliśmy zespołem dominującym, ale bramkarz rywala wykonał najlepszą pracę dla swojego zespołu na boisku. Na szczęście po kolejnym ataku naszej drużyny, sędzia podyktował „11” i nasz dzisiejszy jubilat - kapitan Łukasz Maliszewski zamienił ją na zwycięską bramkę - napisał na Facebooku prezes Stilonu Krzysztof Olechnowicz.