Nikola Horowska z ALKS AJP Gorzów największą gwiazdą AMP-ów w Poznaniu

Ale to nie było jedyne zwycięstwo, jakie odniosła prowadzona od ośmiu miesięcy przez trenera Tomasza Saskę lekkoatletka. Horowska wygrała też bieg na 100 m, osiągając świetny czas, jakim jest 11.33 s w eliminacjach! Jednak niestety ponownie wiatr w trakcie tego startu był nieregulaminowy. W każdym razie wychowanka Nadodrza Powodowo i tak pobiła „życiówkę”. Nowy rekord ustanowiła w finale, który przebiegła w czasie 11.42. A dziś przed 22-latką pochodzącą z wielkopolskiego Świętna występ na mitingu w niemieckim Dessau.

Z dobrej strony zaprezentowała się za to kolejna biegaczka z ALKS AJP, to jest Olga Rzeszewska. Juniorska wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 m mix z minionego sezonu triumfowała w finale B, bijąc rekord życiowy (12.02). Najlepszy wynik w karierze osiągnęła także Julia Szałas z AZS AWF Gorzów w rzucie oszczepem (52,30), co dało jej srebro. Zaś z gorszej strony pokazała się jej klubowa koleżanka Marika Majewska. Ta brązowa medalistka mistrzostw Europy juniorek sprzed roku w biegu na 100 m przez płotki była szósta (13,63).

Warto również wspomnieć tych Lubuszan, którzy byli tuż za podium. Jakub Kleinert z ZLKL Zielona Góra był czwarty w pchnięciu kulą (z „życiówką” 15.03 m), a Weronika Kaniowska z AZS AWF Gorzów była w rzucie młotem (54,09).