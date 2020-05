Obostrzenia w autobusach nie nadążają za pasażerami. Kiedy je poluzują?

Jeździcie autobusami MZK? To w ostatnich dniach z pewnością zauważyliście, że jeździ nimi coraz więcej osób. W drugiej połowie marca, gdy większość Polaków decydowała się nie wychodzić z domu, pasażerów można było policzyć na palcach jednej ręki. Ba! Często zdarzało się, że w pojeździe nie było nikogo oprócz kierowcy. Wraz z upływem kolejnych tygodni pasażerów jednak przybywa. Dziś wsiada do autobusów nawet więcej osób niż wynika to z prawa.

Autobusem chce jechać "nawet" 25 osób

W Gorzowie, w zależności od wielkości pojazdu, do autobusów może wejść od 14 do 20 osób.

- Zdarza się jednak, że autobusem chce jednak pojechać w danej chwili nawet 20-25 osób – mówi Marcin Pejski, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji. - Gdy tylko widzimy lub dostajemy zgłoszenie, że z autobusu o danej porze dnia chce skorzystać więcej osób, to staramy się „bisować” kurs, czyli wypuszczać na trasę dwa pojazdy – dodaje rzecznik MZK. W poniedziałek nasz reporter widział, gdy po 15.00 jechały dwa autobusy linii 125. We wtorek MZK dostało sygnał, że coraz więcej pasażerów chce skorzystać z linii T1 na ul. Pomorskiej.