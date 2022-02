Obóz na Słowacji? Możliwe, bo Stal Gorzów chce bez przeszkód wrócić na swój zmieniony tor

Dlaczego tak bardzo Markowi Grzybowi zależy na tym, żeby podopieczni trenera Stanisława Chomskiego bez przeszkód stawili się na stadionie im. Edwarda Jancarza na początku marca, mimo że ligowa rywalizacja rozpocznie się w kwietniu? To wynika z aktualnie trwającego na „Jancarzu” montażu odwodnienia liniowego, które jest jednym z warunków otrzymania pełnej licencji dla klubu przez PGE Ekstraligę. Bez niej Staleczka nie będzie mogła rywalizować w elicie. Włodarze klubu zdecydowali, by instalacja tego odprowadzenia wody wiązała się ze zmianą geometrii toru. Na tyle oczywiście, na ile taka zmiana profilu jest możliwa. Niemniej żółto-niebiescy będą musieli się do niej przyzwyczaić.

– Przerabiamy tor w Gorzowie, na tyle, na ile można to zrobić. Zmieni się – mówił zarządca klubu. - Będzie między innymi lekko pochylony i poszerzony. Przez co my sami będziemy musieli się trochę na nowo go nauczyć. Za to na pewno tor będzie inny niż do tej pory. Zresztą, sam wielokrotnie mówiłem, że nie byłem zachwycony, jeśli chodzi o ściganie na „Jancarzu”. Choć rozumiałem, że to jest tor techniczny, z trudną geometrią. W każdym razie na pewno zrobimy wszystko, co jest możliwe, by uatrakcyjnić zawody. Po konsultacji z wieloma osobami, również z zawodnikami, wiemy, w którym powinniśmy iść kierunku. Pod koniec lutego chcielibyśmy zakończyć wszystkie prace.