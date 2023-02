Od 1 marca będzie więcej kursów autobusów oraz nowe przystanki

Autobusy w Gorzowie. Częściej na działkę

Autobusy w Gorzowie. Dwa nowe przystanki

Od 1 marca będą też funkcjonować dwa dodatkowe przystanki. W przypadku jednego będzie to powrót nieużywanego przez kilka lat zawieszonego przystanku przy ul. Błotnej. W przypadku drugiego będzie to autentyczny debiut. Od środy ma bowiem funkcjonować nowy przystanek tuż za rondem Górczyńskim w kierunku ronda Niepodległości. Będzie on służył tylko dla autobusów linii 128. Dzięki takiemu rozwiązaniu ułatwi się powrót do domu uczniom wracającym ze szkół na Piskach, którzy mieszkają w rejonie ul. Piłsudskiego.

Na przystanku za rondem Górczyńskim (na zdjęciu) nie zatrzymywał się do tej pory żaden autobus. Google Street View

