Okienko transferowe w PGE Ekstralidze coraz ciekawsze. Którzy żużlowcy zmieniają barwy?

Zmiany u mistrza

Co już wiemy z rynku transferowego? W drużynie Motoru Lublin kolegami klubowymi Zmarzlika będą Fredrik Lindgren (przyszedł z Włókniarza Częstochow) i Jack Holder (z Apatora Toruń). Cała trójka została przedstawiona lubelskim kibicom w ostatnią środę, gdy wylądowała na lotnisku Lublin Airport w Świdniku.

Z drużyną aktualnych mistrzów Polski pożegnali się: Mikkel Michelsen (już ogłosił, że będzie jeździł we Włókniarzu Częstochowa), Maksym Drabik (też ma obrać ten kierunek) i Wiktor Lampart (przeszedł do Apatora Toruń).

Ze środowej prezentacji Motoru Lublin bardzo szybko zażartowali sobie częstochowianie. Przygotowali filmik, w którym ich trener Lech Kędziora wygląda Michelsena na lotnisku, tymczasem sam zawodnik przyjeżdża na stadion busem, gdyż na co dzień mieszka w Rybniku, a więc także w województwie śląskim.

Skoro już jesteśmy pod Jasną Górą, to tu też będzie sporo roszad. Oprócz F. Lindgrena z Włókniarza Częstochowa odchodzą bowiem Bartosz Smektała (do Unii Leszno), Mateusz Świdnicki (do Wilków Krosno) i Jonas Jeppesen (jego przyszłość nie jest znana, zawodnik rozważa nawet zakończenie kariery).