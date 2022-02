Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów wracają na zwycięską ścieżkę, odnoszą pierwszą wygraną w drugiej rundzie III ligi koszykówki

Zawodnicy z Gorzowa, występujący na najniższym seniorskim szczeblu w Polsce, rozgrywają jak do tej pory najlepszy sezon w kilkuletniej historii klubu. W pierwszej rundzie w grupie B tej dolnośląskiej rywalizacji gorzowianie odnieśli komplet czternastu zwycięstw i awansowali do drugiego etapu ligi, którego tworzą cztery najlepsze ekipy obu grup, jako niepokonani. Ale już w pierwszym meczu tej części kampanii Onlajnersi Kangoo Basket musieli zaznać porażki, po tym jak przed tygodniem ulegli Exact System Śląsk II Wrocław 68:80. Stąd ten weekendowy triumf w sali SP-13 przy ul. Szwoleżerów nad Domino Polonia Świdnica może wskazywać na to, że nasi wracają na tę zwycięską ścieżkę.

- To piętnasta wygrana w sezonie i rehabilitacja po potknięciu we Wrocławiu. Dzisiaj zagraliśmy z wielkim zaangażowaniem i w obronie kompletnie wyłączyliśmy najlepszego strzelca gości Tomka Kosmalę. Zasługa w tym Michała Jerchy i całego teamu, który mądrze udzielał pomocy - powiedział trener gorzowskich graczy Andrzej Stefanowicz.