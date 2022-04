Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów zaczyna walkę o historyczny awans do drugiej ligi

Gorzowska drużyna rozegrała świetny sezon, kończąc go na drugim miejscu w tabeli. Udało im się wygrać aż dziewiętnaście spotkań, dzięki czemu zawalczą o awans na trzeci poziom rozgrywek w Polsce. Jakie mają szanse na pokonanie przeciwników i wyjść z grupy do finałowych zawodów?

– Przygotowania były utrudnione, ponieważ kilku naszych zawodników się rozchorowało i nie uczestniczyło w ostatnich treningach, więc nie ukrywam, że mam taką lekką dozą niepewności, ale oczywiście liczę, że wszyscy się zmobilizują i osiągniemy zwycięstwo. Cały rok pracowaliśmy na to, żeby znaleźć się w tym miejscu – mówi trener zespołu Andrzej Stefanowicz, i jak sam przyznaje, chęć przejścia do II ligi nie jest kwestią presji, a drzemiącego w zawodnikach, jak to określił, sportowego ducha.