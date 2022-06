Oskar Paluch - to na niego będą zwrócone oczy kibiców w meczu Stali Gorzów z Arges Malesą Ostrów Wlkp.

Premierowy start syna legendy żółto-niebieskich i trenera młodzieżowców Stali - Piotra Palucha - był z niecierpliwością wyczekiwany przez fanów Staleczki od początku sezonu. A to głównie ze względu na niesamowity potencjał, który drzemie w Oskarze. Co ciekawe, jego rodzice dopiero kilka dni temu pobrali się. Świeżo upieczony 16-latek - były judoka GSSiR Jamniuk Gorzów oraz piłkarz gorzowskiego Progresu - trzy dni po urodzinach, pierwszy raz będzie ścigał się w PGE Ekstralidze.

- Oskar, jak każdy inny zawodnik, musiał kiedyś zadebiutować. Był przygotowywany do tego od dłuższego czasu - mówi szkoleniowiec Moich Bermudów Stali Gorzów Stanisław Chomski i waży każde słowa, by nie wypowiedzieć jednego za dużo i wywrzeć dodatkową presję na 16-latku. - Oskar wykazuje duży potencjał. Na zawodach młodzieżowych spisuje się dobrze. Lepiej, jeśli chodzi o skuteczność, niż jego koledzy. Dlatego zasłużył na debiut. I osiągnął wiek, który uprawnia go do startu w lidze. Jest na tyle przygotowany do tego debiutu, że najwyższy czas na niego.