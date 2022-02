Ostrzeżenie IMGW. W Lubuskiem będzie mocno wiało. Uważajcie!

Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem dotyczy wszystkich powiatów w województwie lubuskim. Zdaniem synoptyków mocnego wiatru Lubuszanie mogą się spodziewać w nocy z piątku na sobotę (04-05.02.2022 r.)

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni - czytamy w komunikacie IMGW.