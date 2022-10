Oto najlepsi nauczyciele w Gorzowie! Was też z pewnością uczyli. Teraz dostali nagrody

- Taka nagroda to ważne osiągnięcie. Jest uznaniem za poświęcony czas. Można powiedzieć, że to dodatkowa wypłata - mówiła nam w czwartek Magdalena Sieroń z VII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Była jedną z 75 nauczycieli, którzy zostali wyróżnieni nagrodą prezydenta miasta. Każdy z nich dostał 3,5 tys. zł.

- Nagrody są dla nauczycieli wyjątkowych. Chodzi tu nie tylko o osiągnięcia dydaktyczne, ale też ich zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne, to, ilu mają olimpijczyków, czy ilu uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych - mówiła Małgorzata Domagała, wiceprezydent odpowiedzialna m.in. za gorzowską edukację.

Nagrody wręczał prezydent Jacek Wójcicki.

- Chcę podziękować ludziom, którzy prowadzą młodzież w tak trudnych czasach. Nikt nie przypuszczał, jak mogą one być szalone Wojna położyła przed nami wyzwania, z którymi państwo mierzycie się najbardziej. Nauczyć i wychować 2 tys. uczniów ukraińskich w innym kraju, w innej rzeczywistości, w innym języku, to jest niebywały trud. Tego nie da się zrobić żadnym konspektem. To wszystko zależy od człowieka - mówił do wyróżnionych nauczycieli.