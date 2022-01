Każdy miał nauczyciela, którego zapamiętał na całe życie |ROZMOWA

A których się częściej wspomina? Jednak tych dobrych. Oni często nadają kierunek naszemu życiu. Ja przez całą podstawówkę myślałam, że będę nauczycielką plastyki. Rysowanie, bawienie się w sztukę, było dla mnie całym światem. A to wszystko z powodu pani ze świetlicy. Chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 15 (przy ul. Kotsisa), a lekcje miałam na drugą czy nawet na trzecią zmianę. Bardzo dużo czasu spędzałam więc w świetlicy, w której było dużo zajęć plastycznych i literackich. Bawiliśmy się nawet w teatrzyk kukiełkowy i jeździliśmy z przedstawieniami po domach kultury. Później przez kilka lat chodziłam do Młodzieżowego Domu Kultury na bardzo ciekawe zajęcia plastyczne. I miałam tam wspaniałego instruktora.

Dlaczego nauczyciele zapadają nam w pamięć na całe życie? Bo lata dzieciństwa to najważniejsze lata w życiu człowieka. I każdy z nas przechowuje w pamięci tych swoich pierwszych, dobrych i złych nauczycieli. Ja do dziś pamiętam nauczycieli, którzy mnie „gnębili” z matematyki. Mam nawet sny, że stoję przed tablicą i coś muszę obliczyć [śmiech].

Skąd więc wziął się pomysł na książkę „Galeria lubuskich pedagogów”, którą napisałaś?

Pracuję w Bibliotece Pedagogicznej, w której od 2011 co roku były organizowane spotkania poświęcone legendarnym nauczycielom. Tych spotkań było kilkanaście. Na każde pisałam życiorysy nauczycieli. Starałam się, aby nie były to tylko „encyklopedyczne informacje”. Szukałam ciekawostek, rozmawiałam z dawnymi uczniami. W trakcie pandemii zrodził się pomysł, by te życiorysy wydać w formie książki. Nasz dyrektor, Jerzy Kaliszan, przystał na ten pomysł. Ale to wymagało już większej pracy, głębszej wiedzy o bohaterach. Ponownie więc spotykałam się z ich rodzinami i przyjaciółmi, przeglądałam stare czasopisma, dokumenty, kroniki, robiłam przypisy i uzupełniłam teksty.