Gorzów. Rewitalizacja Parku Róż. Z nowej pergoli już schodzi farba

- Uważajcie na silny wiatr. Wieje tak, że zdziera farbę... z nowiutkich bialutkich parkowych budowli - ironizuje Dorota Kawczyńska z centrum Gorzowa. Gorzowianka regularnie chodzi na spacery i właśnie zauważyła, że z pergoli w tzw. zakątku różanym w Parku Róż zaczęła odchodzić biała farba.

Zdartą niemal płatami farbę dostrzegliśmy też w piątek 28 stycznia przed południem, gdy robiliśmy zdjęcia nowym ławeczkom bujanym (przeczytasz o nich w tekście: Ławeczki bujane mogą być hitem Parku Róż! Nie tylko wśród dzieci i nowożeńców).

Gdy zgłosiliśmy to w magistracie, rzecznik urzędu miasta Wiesław Ciepiela mówił nam: - Już o tym wiemy. Zobaczyli to też urzędnicy - zapewniał.

Rzecznik magistratu dodawał też, że miasto przygotowuje się do odbiorów technicznych rewitalizowanego Parku Róż.

- Sprawdzana jest realizacja tej inwestycji, dokumentowane są uwagi, zauważone usterki. Podczas odbiorów technicznych zostaną one przekazane wykonawcy, po to, by zostały naprawione lub wymienione - informował Ciepiela. - Urzędnicy czekają na pismo wykonawcy, informujące o zakończeniu inwestycji. Termin to pierwszy tydzień lutego. Wtedy można będzie przystąpić do odbiorów i przekazania wszystkich uwag - dodawał.