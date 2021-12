Będzie nowa ścieżka w Parku Róż. Roboty potrwają jeszcze miesiąc

Rewitalizacja Parku Róż w Gorzowie potrwa do końca stycznia. Powód? Poza opóźnieniem także prace dodatkowe. Będzie nowa ścieżka obok willi Jaehnego.

Jest nowy termin zakończenia prac związanych z rewitalizacją Parku Róż! Roboty - to było do przewidzenia - nie zakończyły się bowiem do 24 grudnia. W poświąteczny poniedziałek w parku wciąż trwały prace, a magistrat poinformował, że roboty potrwają jeszcze przez ponad miesiąc. Dlaczego aż tyle?

- W parku zostają wykonane jeszcze prace, na które zwracali uwagę mieszkańcy, a nie były one ujęte w projekcie - mówił 27 grudnia Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Dodatkowymi pracami ma być uporządkowanie przejść prowadzących do parku, a także m.in. budowa ścieżki, która ułatwi przemieszczanie się w tej części miasta. Gdzie ona powstanie?

Wielu z gorzowian pewnie wiele razy korzystało z „dzikiego” przejścia za pomnikiem Papuszy. Mieszkańcy wydeptali je sobie pomiędzy willą Jaehnego, czyli byłym komisariatem, a nową częścią biblioteki wojewódzkiej. Teraz przejście będzie już oficjalne, tylko że z drugiej strony willi, którą właśnie remontuje Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

- Pozwoli to na usunięcie szpecących miejsc w pobliżu parku i na swobodniejszy dostęp do niego - mówił w poniedziałek Ciepiela.

Będzie pasaż i mura

W zbudowanej w 1896 r. willi Jaehnego już za kilka miesięcy będzie Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Prace w budynku mają potrwać do końca marca. I do tego czasu Izba chce też zbudować przy nim pasaż. Będzie on pomiędzy willą a pobliskimi kamienicami. Na pasażu będą ławeczki, lampy oświetleniowe, a dodatkowo na ścianie pobliskiej kamienicy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107 powstanie mural przedstawiający widok miasta sprzed lat.

Pasaż przy willi Jaehnego zrobi izba przemysłowo-handlowa, ale ścieżka prowadząca od parku do tego pasażu to już zadanie miasta.

- Jest to możliwe dzięki temu, że pozostało jeszcze trochę pieniędzy z dofinansowania i szkoda byłoby ich nie wykorzystać. Prace te wykona firma realizująca przebudowę parku. Miasto przygotowuje w tej sprawie aneks do umowy - informował 27 grudnia rzecznik miasta.

Dodatkowe roboty są niejako kompromisem w związku z tym, że wykonawca już kilkakrotnie nie dotrzymał terminów prac.

Przypomnijmy: rewitalizacja, która rozpoczęła się w grudniu zeszłego roku, pierwotnie miała potrwać do sierpnia 2021. Później roboty przesunięto do września, następnie do listopada, a następnie do 24 grudnia. Jesienią wykonawca tłumaczył opóźnienie niesprzyjającą pogodą. W poniedziałek jednak prace odbywały się przy kilkunastostopniowym mrozie. Robotnicy pracowali przy tarasach, które zostały zbudowane nad stawem. Część z pracowników wykańczała jeszcze „elewację” od strony zamarzniętego stawu, a inni układali cegły pod mające powstać na tarasach siedziska.

Park już otwarty